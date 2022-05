Sultangazi’de park kana bulandı! ’Anne sırtımdan vuruldum, sakin ol!’

"SIRTIMDAN VURULDUM ANNE"

Uğradığı silahlı saldırı sonucunda sırtından yaralanan Yusuf T. Telefonla annesini arayarak "Sırtımdan vuruldum anne. Mücahit vardı ya. Geldi, arkam dönüktü silahla ateş etti, sırtımdan vuruldum. Şu an sakin ol sesini çıkarma bak. Şu an ben parkın oradayım anne şu an silahla sırtımdan vurulmuşum. Bir tek ben farkındayım anne babama bir şey söyleme anneme. Şu an ambulansı aradık" ifadelerini kullandı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.