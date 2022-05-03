Kaza yapan alkollü sürücüden ilginç hareket! Trafik polisine sarılıp bayramlaştı

"Nereden kaçarız, onun hesabını yaparken vurduk, yakalandık" diyen Hasan Ş., ceza makbuzlarını sırayla imzalarken de çok imza attığını belirterek, "Tapuyu mu vereceğiz?" diye sordu.

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