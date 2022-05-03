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Kaza yapan alkollü sürücüden ilginç hareket! Trafik polisine sarılıp bayramlaştı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 03.05.2022
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Kaza yapan alkollü sürücüden ilginç hareket! Trafik polisine sarılıp bayramlaştı

Bursa'da, 52 yaşındaki alkollü Hasan Ş., otomobiliyle park halindeki hafif ticari araca çarptı. Sürücü Hasan Ş., kaza yerine gelen trafik polisine sarılıp bayramlaştı.

İnegöl ilçesi Hamidiye Mahallesi İskan Sokak'ta bugün öğle saatlerinde Hasan Ş., kullandığı otomobille park halindeki otomobile çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine trafik polisleri sevk edildi. Yapılan testte 2,56 promil alkollü olduğu tespit edilen sürücü Hasan Ş., trafik polisine sarılıp bayramlaştı. Sürücüye 'alkollü araç kullanmak'tan 1823 TL ceza uygulandı.

"Nereden kaçarız, onun hesabını yaparken vurduk, yakalandık" diyen Hasan Ş., ceza makbuzlarını sırayla imzalarken de çok imza attığını belirterek, "Tapuyu mu vereceğiz?" diye sordu.

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