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Düzce'de deprem! Kandilli Rasathanesi'nden son dakika açıklaması

YAŞAM
Giriş Tarihi: 02.05.2022 Güncelleme Tarihi: 02.05.2022
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Düzce’de deprem! Kandilli Rasathanesi’nden son dakika açıklaması

Kandilli Rasathanesi tarafından yapılan son dakika açıklamasında Düzce'de 3.1 büyüklüğünde bir depremin meydana geldiği paylaşıldı. Depremin yerin 4.9 kilometre derinliğinde olduğu da belirtildi.

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