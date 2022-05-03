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Koronavirüs sonrası cezaevlerinde ilk kez bir bayramda açık görüş yapılıyor

YAŞAM
Giriş Tarihi: 03.05.2022 Güncelleme Tarihi: 03.05.2022
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Koronavirüs sonrası cezaevlerinde ilk kez bir bayramda açık görüş yapılıyor

Cezaevlerinde, Kovid-19 salgını sonrasında ilk kez bir bayramda açık görüş yapılıyor. Ramazan Bayramı dolayısıyla yapılan açık görüşler, 8 Mayıs'ta sona erecek.

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