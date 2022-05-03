Paha biçilemiyor! Dünyada yalnızca 3 adet var! Krem kutusunda kaçılırken yakalandı
Çorum’da yurt dışına kaçırılmak üzereyken yakalanan 3 bin 600 yıllık Hitit mührü büyük ilgi görüyor. Hitit döneminde kral ile katip arasında yapılan yazışmalarda kullanılan ve dünyada üç tane bulunan mühre paha biçilemiyor.
Çorum'da yurt dışına kaçırılmak üzereyken ele geçirilen 3 bin 600 yıllık Hitit mührü sergilenmeye başladı.
Hitit döneminde kral ile katip arasında yapılan yazışmalarda kullanılan ve dünyada üç tane bulunduğu belirtilen bronz mühür Çorum Müzesi'ndeki eşsiz tarihi eserler arasında gösteriliyor.
Bir örneği Amerika Birleşik Devletleri'ndeki en büyük ve en çok ziyaret edilen sanat müzelerinden birisi olan Metropolitan Müzesi, diğeri ise Anadolu Medeniyetler Müzesi'nde bulunan mühür, 2015 yılında Çorum Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda ele geçirilmişti.
Polisin uzun süren teknik ve fiziki takibi sonucu krem kutusunda yakalanan, üzerinde çeşitli figürler ile hiyeroglif yazıların yer aldığı Hitit mührüne paha biçilemiyor.
Müze Müdürü Metin Çakar, Hititler döneminden kalma damga mührün Çorum Müzesi'ndeki önemli eserlerden birisi olduğunu söyledi.
Hitit mührünün Çorum polisi tarafından yapılan operasyonda yakalanarak Çorum Müzesi'ne teslim edildiğini hatırlatan Çakar, "Bu eserleri getirildikleri anda hemen sergiye çıkaramıyoruz. Konuyla ilgili yasal sürecin tamamlanmasıyla birlikte bu eserimiz de 2022 yılında yaptığımız vitrin çalışmaları sırasında teşhire çıkararak ziyaretçilerimizin beğenisine sunduk" dedi.
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