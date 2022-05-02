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Zonguldak'ta otomobil 100 metrelik uçuruma yuvarlandı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 02.05.2022
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Zonguldak’ta otomobil 100 metrelik uçuruma yuvarlandı

Zonguldak’ın Alaplı ilçesi Onur köyünde karşı yönden gelen otomobille çarpıştıktan sonra 100 metre yükseklikten uçuruma yuvarlanan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti. Sürücünün bayram ziyareti için ilçeye geldiği ve kazanın da evinin yakınlarında yaşandığı öğrenildi.

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