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Bayramın ikinci gününe dikkat! Kuvvetli sağanak yağış uyarısı! İşte Meteoroloji'nin uyarı verdiği iller...

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Giriş Tarihi: 02.05.2022 Güncelleme Tarihi: 02.05.2022
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Bayramın ikinci gününe dikkat! Kuvvetli sağanak yağış uyarısı! İşte Meteoroloji’nin uyarı verdiği iller...

Yurt genelinde bayram coşkusu yaşanırken Meteoroloji Genel Müdürlüğü özellikle bayramın ikinci gününde yurt genelinde kuvvetli sağanak yağışın etkili olacağını duyurdu. Paylaşılan raporda başta İstanbul olmak üzere çok sayıda şehirde yağmur görüleceğinin altı çizildi. Peki yağmur ne zaman yağacak? İstanbul Ankara İzmir hava durumu...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan 5 günlük hava tahmin raporu güncellendi. Yurt genelinde özellikle bayramın ikinci gününden itibaren yoğun sağanak yağış bekleniyor.

Yapılan son değerlendirmelere göre, ülke genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu'nun güney ve batısı, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu ile Bolu, Düzce, Tokat, Gaziantep ve Kilis çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Antalya'nın iç kesimleri, Isparta ve Burdur'un doğusunda yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında yer yer pus ve sis görüleceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığı iç ve güneydoğu kesimlerde 2 ila 6 derece artacak, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacak. Rüzgarın, genellikle kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara ve Kuzey Ege'de kuvvetlice (30-50 km/saat) eseceği tahmin ediliyor.

Batı Karadeniz'in doğusunun açıklarında rüzgarın, yarın (Pazartesi) akşam saatlerinden itibaren doğu ve kuzeydoğu yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/sa) fırtına şeklinde eseceği tahmin edilmektedir. Fırtınanın; Salı günü sabah saatlerinden itibaren etkisini kaybetmesi beklenmektedir.

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