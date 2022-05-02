Nöbetçi eczane sorgulama: 2-3-4 Mayıs İstanbul, Ankara, İzmir ve il il nöbetçi eczane listesi için tıklayın

Nöbetçi eczane listesi, Ramazan Bayramı'nın resmi tatil olması nedeniyle yoğun şekilde araştırılıyor. Eczanede işleri olan vatandaşlar, Ramazan Bayramı'nda hangi eczanelerin nöbetçi olduğunu araştırmaya başladı. Nöbetçi eczaneler ile ilgili tüm detayları yazımızda ele aldık. İşte 2-3-4 Mayıs İstanbul, Ankara, İzmir ve il il nöbetçi eczane listesi...

RAMAZAN BAYRAMI'NDA ECZANELER AÇIK MI?

Eczaneler resmi tatil boyunca kapalıdır. Vatandaşlar, ilçelerinde bulunan nöbetçi eczanelerden ilaçlarını temin edebilecekler. İstanbul, Ankara ve İzmir ve il il nöbetçi eczaneleri görüntülemek için aşağıdaki linklere tıklayabilirsiniz...