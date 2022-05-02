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Nöbetçi eczane sorgulama: 2-3-4 Mayıs İstanbul, Ankara, İzmir ve il il nöbetçi eczane listesi için tıklayın

YAŞAM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 02.05.2022 Güncelleme Tarihi: 02.05.2022
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Nöbetçi eczane sorgulama: 2-3-4 Mayıs İstanbul, Ankara, İzmir ve il il nöbetçi eczane listesi için tıklayın

Nöbetçi eczane sorgulama nasıl yapılır? Ramazan Bayramı'nın resmi tatil olması nedeniyle eczaneler nöbetçi sisteminde hizmet veriyor. Eczanelerde işleri olan vatandaşlar, bulundukları ilçelerdeki nöbetçi eczaneleri araştırmaya başladı. İstanbul, ankara ve İzmir başta olmak üzere il il nöbetçi eczane listesine ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. İşte 2-3-4 Mayıs İstanbul, Ankara, İzmir ve il il nöbetçi eczane listesi...

Nöbetçi eczane listesi, Ramazan Bayramı'nın resmi tatil olması nedeniyle yoğun şekilde araştırılıyor. Eczanede işleri olan vatandaşlar, Ramazan Bayramı'nda hangi eczanelerin nöbetçi olduğunu araştırmaya başladı. Nöbetçi eczaneler ile ilgili tüm detayları yazımızda ele aldık. İşte 2-3-4 Mayıs İstanbul, Ankara, İzmir ve il il nöbetçi eczane listesi...

RAMAZAN BAYRAMI'NDA ECZANELER AÇIK MI?

Eczaneler resmi tatil boyunca kapalıdır. Vatandaşlar, ilçelerinde bulunan nöbetçi eczanelerden ilaçlarını temin edebilecekler. İstanbul, Ankara ve İzmir ve il il nöbetçi eczaneleri görüntülemek için aşağıdaki linklere tıklayabilirsiniz...

NÖBETÇİ ECZANELER HANGİLERİ?

İSTANBUL NÖBETÇİ ECZANELER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ

ANKARA NÖBETÇİ ECZANELER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ

İZMİR NÖBETÇİ ECZANELER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ

İL İL NÖBETÇİ ECZANELER LİSTESİ İÇİN TIKLAYIN

BAYRAMDA ÜCRETSİZ OLACAK OTOYOLLAR VE KÖPRÜLER

* 15 Temmuz Şehitler Köprüsü

* Fatih Sultan Mehmet Köprüsü

* Avrupa Otoyolu (Mahmutbey - Edirne Kesimi)

* Anadolu Otoyolu (Çamlıca İstasyonu - Akıncı Kesimi)

* Gebze - Orhangazi - İzmir (İzmit Körfez Geçişi ve Bağlantı Yolları Dahil)

* İzmir - Çeşme Otoyolu

* İzmir - Aydın Otoyolu

* Çukurova Otoyolları (Adana Doğu Alın - Şanlıurfa kesimi)

* Çukurova Otoyolları (Niğde - Mersin - Adana Batı Kesimi)

BAYRAMDA ÜCRETLİ OLACAK OTOYOLLAR VE KÖPRÜLER

* Yavuz Sultan Selim Köprüsü (3. Köprü)

* Kuzey Marmara Otoyolu

* Avrasya Tüneli

* Osmangazi Köprüsü

* Menemen Aliağa Çandarlı Otoyolu

* Ankara - Niğde Otoyolu

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