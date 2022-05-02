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Van'da uyuşturucu operasyonu: 145 kilo eroin ele geçirildi

YAŞAM
Giriş Tarihi: 02.05.2022
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Van’da uyuşturucu operasyonu: 145 kilo eroin ele geçirildi

Son dakika haberi... Van İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen 3 ayrı operasyonda 145 kilo 900 gram eroin ele geçirildi, 3 kişi de gözaltına aldı.

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