Adana’da akılalmaz olay! Katiller yanlış kişiyi öldürdü





SUÇU BİRBİRLERİNE ATTILAR AMA...



Ekipler, amca Orhan Sayğılı'nın şüphelilerden Volkan Zafer Yeğen'i bir süre önce yaraladığını, bu nedenle ikili arasında husumet başladığını belirledi. Şüphelilerin asıl hedefinin Orhan Sayğılı olduğu ancak yanlışlıkla yanındaki yeğenini vurdukları saptandı.