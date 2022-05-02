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Van'da 145 kilo eroin ele geçirildi

YAŞAM
Giriş Tarihi: 02.05.2022
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Van’da 145 kilo eroin ele geçirildi

Van İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu tacirlerine geçit vermedi. Özel eğitimli köpekler Zeus ve Irmak ile yapılan aramada 145 kilo eroine el konuldu.

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