Son dakika: Marmara Denizi ulaşımına poyraz engeli!

Poyraz fırtınasının etkisi ile çok sayıda şilep ve tanker Tekirdağ kıyılarına demirlerken, 12 metrenin altındaki küçük balık tekneleri ise balıkçı barınağına döndü.



Poyraz fırtınası etkisini sürdürmeye devam ediyor.

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