Sakarya’da bir ailenin bayramı zehir oldu! 18 yaşındaki kızı kayboldu
Sakarya’da hemen hemen bir aile 18 yaşındaki kızlarından 1 haftadır haber alamıyor. Acı aile bayramlaşma programında emniyet müdürü ve milletvekilinden gözü yaşlı halde yardım istedi.
AİLE KAÇIRILDIĞINI İDDİA EDİYOR
Kızlarının kaçırıldığını iddia eden anne Züleyha ile baba Soner Varol, Adapazarı'nda düzenlenen bayramlaşma programına katılarak, AK Parti Sakarya Milletvekili Çiğdem Erdoğan Atabek ve Sakarya İl Emniyet Müdürü Fatih Kaya'dan yardım istedi. Kızlarının kaçırıldığını düşünen aileyi dinleyen Atabek ve Kaya, iletişim bilgilerini alarak kızlarını bulacaklarını söyledi.
"GARİP ŞEYLER GÖRÜYORUZ VE KIZIMIZI DAĞA KAÇIRMASINDAN KORKUYORUZ"
Baba Soner Varol, "26 Nisan'da kızımız kaçırıldı, bir daha kendisinden haber alamıyoruz. İnşallah kızımızı buluruz. Bu bayramı bayram gibi geçirmeyi temenni ettik ama maalesef olmadı. Şüphelendiğimiz biri var ve çocuğun sosyal medya hesabına baktığımızda garip şeyler görüyoruz ve kızımızı dağa kaçırmasından korkuyoruz" dedi.
"KIZIMIN HAYATINDAN ENDİŞE EDİYORUZ"
Gözü yaşlı anne Züleyha Varol ise, "Kızım Dilek'ten 26 Nisan'dan beri haber alamıyoruz. Görenlerin Allah rızası için bize haber vermesini rica ediyoruz. Bu bayramı bayram gibi bize yaşatsınlar. Kızımın hayatından endişe ediyoruz, eğer kızımız bizi görebiliyorsa bize haber versin lütfen" şeklinde konuştu.
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