Sivas’ta bayram yasa döndü! Otomobilin çarptığı çocuk öldü
YAŞAM İHA
Sivas’ta Ramazan bayramının ilk gününde kahreden kaza meydana geldi. Caddede karşıdan karşıya geçmeye çalışırken aracın çarptığı çocuk yaşamını yitirdi.
Edinilen bilgilere göre kaza Kümbet Mahallesi Muhsin Yazıcıoğlu Bulvarı üzerinde gerçekleşti. 23 yaşındaki K.Y hakimiyetindeki Opel marka 07 ACT 402 plakalı araç karşıdan karşıya geçmeye çalışan 14 yaşındaki Yiğit Kırak'a çarptı.
TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI
Kaza yerine polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Sivas Devlet Hastanesine kaldırılan çocuk tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.
115 METRE FREN İZİ ÖLÇÜLDÜ
Polis ekiplerinin yaptığı ilk incelemelere göre 115 metre ölçülen fren izi dikkat çekti. K.Y isimli otomobil sürücüsü ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.
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