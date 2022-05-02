Tarık’ı bulmak için JAK timi de devrede

AFAD, UMKE, 112 ve jandarma ekipleri ile sürdürülen arama çalışmalarına Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timi de katıldı. Köydeki ev, eklenti ve arazileri didik didik eden ekipler, çevredeki diğer köylerin camilerinde de anons yaptırdı. Ekipler, Yalınkaya, Derecik, Subatan ve Hacıveli köylerine kayıp Tarık'la ilgili bilgi verdi.

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