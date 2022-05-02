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Tarık'ı bulmak için JAK timi de devrede

YAŞAM DHA
Giriş Tarihi: 02.05.2022 Güncelleme Tarihi: 02.05.2022
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Tarık’ı bulmak için JAK timi de devrede

Kars'ta yayla dönüşü kaybolduğu belirtilen Tarık Altun'u (12) arama çalışmalarına JAK timi de katıldı. Ekipler, Tarık'ı bulmak için köydeki ev, eklenti ve arazileri didik didik aradı.

Kent merkezine bağlı Halefoğlu köyünde Selma-Oktay Altun çiftinin 5 çocuğundan 3'üncü Tarık, dün sabah saatlerinde kuzenleri ile birlikte hayvan otlatmak için yaylaya gitti.

Öğleden sonra köye dönmek için yola çıkan Tarık'tan haber alamayan yakınları, durumu jandarmaya bildirdi. Ekipler, gece boyunca Tarık'ı bulmak için arama yaptı fakat bir sonuç elde edilemedi. Daha sonra durdurulan çalışmalar, sabahın ilk ışıkları ile yeniden başladı.

AFAD, UMKE, 112 ve jandarma ekipleri ile sürdürülen arama çalışmalarına Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timi de katıldı. Köydeki ev, eklenti ve arazileri didik didik eden ekipler, çevredeki diğer köylerin camilerinde de anons yaptırdı. Ekipler, Yalınkaya, Derecik, Subatan ve Hacıveli köylerine kayıp Tarık'la ilgili bilgi verdi.

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