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Emine Erdoğan'dan Ramazan Bayramı paylaşımı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 02.05.2022
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Emine Erdoğan’dan Ramazan Bayramı paylaşımı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından Ramazan Bayramı dolayısıyla paylaşımda bulundu. Emine Erdoğan bayram mesajında, "Sevmenin ve sevilmenin kıymetini idrak ettiğimiz, huzurlu bir bayram geçirmeyi diliyor, tüm İslam aleminin ve milletimizin Ramazan Bayramı'nı tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.

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