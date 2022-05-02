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Balıkesir’de freni boşalan kamyonet iftar masalarına daldı! Yürekleri ağza getiren anlar kamerada

YAŞAM İHA
Giriş Tarihi: 02.05.2022 Güncelleme Tarihi: 02.05.2022
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Balıkesir’de freni boşalan kamyonet iftar masalarına daldı! Yürekleri ağza getiren anlar kamerada

Balıkesir'de gerçekleşen trafik kazaları güvenlik kameralarına yansıdı. Freni boşalan bir kamyonetin iftar masalarının arasına daldığı dehşete düşüren kaza saniye saniye kameralara yansırken o anlar yürekleri ağza getirdi.

Balıkesir'de kentin işlek caddelerinde gerçekleşen trafik kazaları güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Tren garı ışıklarda gerçekleşen kazada hızlı giden araç, başka şeritten gelen aracı fark etmeyerek kazaya neden oldu. Ardından ters şeride geçen araç, karşı yoldan gelen araçları da tehlikeye soktu.

FACİANIN KIYISINDAN DÖNÜLDÜ

Yürekleri ağza getiren bir diğer kazada ise, freni boşalan bir kamyonetin iftar masalarının arasına daldığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı. İftar saatinin gelmemiş olması büyük bir faciayı önledi.

O ANLAR KAMERADA

Bir başka görüntüde ise, motorcu ve araba kullanan kişilerin dikkatsizliği iki tarafın da canına mal oluyordu. Çevredeki vatandaşların yaşadığı olayın şaşkınlığı ise kameralara yansıdı.

Makas atan sürücü, yolcu otobüsünü ve diğer sürücülerin hayatını tehlikeye soktu.

O an ise araç kamerasına takıldı. Çevre yolunda ise bir kamyonun lastiğinin seyir halindeyken patlaması aracın kamerasına yansıdı.

Bir başka sürücü yolda hızlı şekilde seyir ederken köpeği ezdiği anlar ise yürekleri sızlattı.

Son iftarda dehşete düşüren kaza SON İFTARDA DEHŞETE DÜŞÜREN KAZA

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