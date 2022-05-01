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Kocaeli'de düzensiz göçmen operasyonu! 27 kişi yakalandı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 01.05.2022
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Kocaeli’de düzensiz göçmen operasyonu! 27 kişi yakalandı

Son dakika haberi... Kocaeli'de yurda yasa dışı yollarla giren 14'ü Afgan, 8'i Suriye ve 5'i İran vatandaşı olan 27 düzensiz göçmen yakalandı. Düzensiz göçmenler, İl Göç İdaresine teslim edildi.

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