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Irak'ın kuzeyindeki terör yuvaları imha ediliyor

YAŞAM
Giriş Tarihi: 01.05.2022
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Irak’ın kuzeyindeki terör yuvaları imha ediliyor

Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Kilit Operasyonu kapsamında Irak’ın kuzeyinde sığınak, barınak ve mağaraların birer birer terörden temizlendiğini bildirdi.

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