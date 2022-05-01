İstanbul'da sahte plaka ve hırsızlık şebekelerine operasyon: 10 kişi gözaltına alındı
İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri 16 ayrı adrese düzenlenen operasyonlarla suç örgütlerine sahte plaka yapan ve inşaatlardan çaldıkları malzemeleri sattığı belirlenen 2 ayrı organize suç örgütüne üye 10 kişiyi gözaltına aldı
Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) suç örgütü kuran şüphelilerin Silivri'de bulunan inşaat ve iş yerlerinde hırsızlık yaptığı bilgisini aldı. Yaklaşık 3 ay süren teknik ve fiziki takip neticesinde şüphelilerin MOBESE kameralarında fark edilmemek ve yakalanmamak için, hırsızlık olayında kullandıkları araca her seferinde farklı sahte plaka taktıkları belirlendi.
JASAT IN DİKKATİNDEN KAÇMADI
Araştırmalarına sahte araç plakalarını da dahil eden Jandarma Suç Araştırma Timi ekipleri, hırsızlık çetesinin bağlantılı olduğu sahte plaka üreten başka bir suç örgütünün daha izine ulaştı. JASAT ekiplerinin dikkatinden kaçmayan bu ayrıntı neticesinde; kimlik ve adres bilgileri tespit edilen şüphelileri yakalamak için, Esenler ve Gaziosmanpaşa ilçelerinde bulunan 16 ayrı adrese operasyon düzenlendi. Operasyonlarda; 200 adet kalıp tahtası, 100 kilo soyulmuş bakır kablo, 5 metre kalın bakır kablo, 100 adet sahte plaka, plaka basma makinesi, plaka kesme makası, 291 adet plaka basımında kullanılan metal harf ve rakamlar, 3 adet demir kesme makası ile satışlardan elde edilen yüklü miktarda nakit para ele geçirildi.
10 HIRSIZLIK OLAYI AYDINLATILDI
Operasyon sonrası yapılan incelemeler ve şüphelilerin ifadeleri doğrultusunda, Silivri'de son 3 ayda gerçekleşen 10 hırsızlık aydınlatıldı. Aralarında örgüt liderinin de olduğu 10 şüpheliden 4'ü çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanırken, 6 kişiadli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Ahmet Ağaoğlu’nun serveti ne kadar? Ahmet Ağaoğlu kimdir aslen nereli ?
- Bayram namazı saat kaçta? 2 Mayıs 2022 il il bayram namazı saatleri | İstanbul, Ankara, İzmir bayram namazı kaçta?
- Trabzonspor en son ne zaman şampiyon oldu? Trabzonspor'un kaç şampiyonluğu var? Müzesindeki kupa sayısı kaç?
- Bayramda kargolar açık mı? 2-3-4 Mayıs Ramazan Bayramı'nda kargo şirketleri açık mı? Yurtiçi, MNG, Aras, PTT Kargo...
- Arefe Günü 1000 İhlas Suresi okumanın fazileti nedir? İhlas Suresi Arapça okunuşu ve Türkçe anlamı!
- Arefe Günü oruç tutuluyor mu? 2022 Ramazan ayı son günü ne zaman? Ramazan orucu ne zaman bitecek?
- MEB 2022 ve 2023 eğitim öğretim yılı takvimi açıklandı mı? 2022-2023 okullar ne zaman açılacak? Tatil takvimi...
- Trabzonspor Antalyaspor maçı ne zaman, saat kaçta? 2022 TS Antalyaspor maçı hangi kanalda?
- Emeklilerin gözü 1 Mayıs'ta! 2022 en düşük emekli maaşı ne kadar olacak? SSK, Bağ-Kur emekli maaş zammı son durum!
- Güneş Tutulması ne zaman, saat kaçta? 30 Nisan 2022 Güneş Tutulması Türkiye'den gözükecek mi? Tüm detaylar...
- 28. dönem POMEM sonuçları ne zaman açıklanacak? EGM POMEM sonuçları açıklandı mı, duyuruldu mu?
- AÖL 3. dönem sınavları ne zaman yapılacak? AÖL kayıt yenileme tarihleri açıklandı mı?