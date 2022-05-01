Mağazalara telefonu numarasını verenler dikkat! Mahkemeden emsal karar çıktı
Son dakika haberine göre: Müşterisinin telefon numarasını üçüncü kişilerle paylaşan mağaza sorumlusunu suçlu bulan Yargıtay 12. Ceza Dairesi kararında 'Verileri hukuka aykırı verme veya ele geçirme suçu'nun oluştuğunu kaydetti.
Bir vatandaş alışveriş yaptığı mağazada bulunan sorumluya cep telefonu numarasını verdi. Kendi rızası ve bilgisi dışında cep telefonu numarasını üçüncü kişilerle paylaşıldığını öne süren vatandaş şikayetçi oldu.
Şikayetin ardından 1. Asliye Ceza Mahkemesi'nde açılan davada sanık mağaza işletmecisine, 'Verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirme' suçundan hapis cezası verildi. Sanık avukatının kararı temyiz etmesi üzerine dosya Yargıtay 12. Ceza Dairesi'ne gönderildi.
YEREL MAHKEMENİN KARARI YERİNDE BULUNDU
Dosyayı inceleyen Yargıtay 12. Ceza Dairesi, yerel mahkemenin kararının isabetli olduğunu aktardığı kararında, "Mağdur vatandaşın, sanığın işlettiği iş yerine giderek alışveriş yaptığı ve ücretini daha sonra vereceği beyan etmesi üzerine tanığın sanıktan cep telefonu numarasını istediği ortadadır.
Sanığın, aralarında husumet bulunan katılanın aranmasını sağlamak için katılana ait cep telefonu numarasını katılanın rızası ve bilgisi dışında tanığa vermesi şeklinde sanığın, sübutu kabul edilen eyleminin Türk Ceza Kanunu'nun (TCK) 136/1. madde ve fıkrasında düzenlenen verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirme suçunu oluşturduğuna ilişkin yerel mahkemenin kabul ve uygulamasında bir isabetsizlik görülmemiştir" ifadelerini kullandı.
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