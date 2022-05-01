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Başkan Erdoğan'dan şehit ailelerine başsağlığı mesajı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 01.05.2022
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Başkan Erdoğan’dan şehit ailelerine başsağlığı mesajı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Nurettin Uzun, Eren Abluka-5 Şehit Jandarma Uzman Çavuş ve Jandarma Uzman Çavuş Fatih Berkay Akgün'ün ailelerine başsağlığında bulundu.

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