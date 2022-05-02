Kars’ta 12 yaşındaki Tarık Altun kayboldu!



"JANDARMA TERMAL KAMERA İLE ARAMA BAŞLATI"

Öte yandan bütün aramalara rağmen bulunamayan Tarık Altun'u bulmak için İl jandarma Komutanlığı'na bağlı termal kameralı araç olay yerine getirildi. Termal kamera ve ısı duyarlı araçla jandarma da yeniden arama başlattı. Havanın yağmurlu olması arama çalışmalarını aksatırken, Tarık Altun'un yakınları da çocuklarının bir an evvel bulunmasını istiyor.