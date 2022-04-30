30 Nisan 2022, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri Kuzey Marmara Otoyolu'nda feci kaza!

Kuzey Marmara Otoyolu'nda feci kaza!

YAŞAM
Giriş Tarihi: 30.04.2022
ABONE OL
Kuzey Marmara Otoyolu’nda feci kaza!

Son dakika haberi...Beykoz Kuzey Marmara Otoyolu'nda hayvan yemi yüklü TIR devrildi. TIR şoförü hayatını kaybederken yedek şoför ise yaralandı.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA