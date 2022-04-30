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Güneş Tutulması ne zaman, saat kaçta? 30 Nisan 2022 Güneş Tutulması Türkiye'den gözükecek mi? Tüm detaylar...

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Giriş Tarihi: 30.04.2022
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Güneş Tutulması ne zaman, saat kaçta? 30 Nisan 2022 Güneş Tutulması Türkiye’den gözükecek mi? Tüm detaylar...

Güneş Tutulması ne zaman, saat kaçta? Yılın ilk gök olayı olarak nitelenen Güneş tutulması için geri sayım başladı. Milyonlarca kişinin merakla beklediği Güneş Tutulması'nın detayları belli oldu. Gök olayının Türkiye'den izlenip izlenemeyeceği konusunda araştırmalar sürüyor. Peki, Güneş Tutulması ne zaman, saat kaçta? 30 Nisan 2022 Güneş Tutulması Türkiye'den gözükecek mi? İşte 2022 Güneş Tutulması'nın detayları...

Güneş Tutulması ne zaman, saat kaçta? Ay'ın yörünge hareketi sırasında Dünya ile Güneş arasına girmesi sonrası Güneş Tutulması gerçekleşir. Güneş Tutulması birçok şekilde gerçekleşir. 2022 yılının ilk Güneş Tutulması "parçalı" olarak gerçekleşecek. Peki, Güneş Tutulması ne zaman, saat kaçta? 30 Nisan 2022 Güneş Tutulması Türkiye'den gözükecek mi? İşte 2022 Güneş Tutulması ile ilgili merak edilenler...

2022 GÜNEŞ TUTULMASI NE ZAMAN?

Parçalı Güneş Tutulması, 30 Nisan Cumartesi günü evrensel saatle (UTC) 18.45'te gerçekleşecek. Evrensel saatle 20.41'de yüzde 54'lük maksimum kararmaya ulaşacak.

GÜNEŞ TUTULMASI TÜRKİYE'DEN GÖZÜKECEK Mİ?

2022'nin ilk güneş tutulması, Antarktika ve Güney Amerika'da izlenebilecek. Yaklaşık 4 saat sürecek güneş tutulması Türkiye'den gözükmeyecek.

Çoğunlukla Şili'nin batı kıyısında görülecek parçalı güneş tutulması sırasında, gün batarken nadir görülen "boynuzlu güneş" görüntüsü oluşacak.

Parçalı güneş tutulmasının ardından 16 Mayıs'ta "Kanlı Ay" olarak da bilinen tam ay tutulması gerçekleşecek. Bir sonraki parçalı güneş tutulması ise 25 Ekim'de meydana gelecek.

GÜNEŞ TUTULMASI NASIL GERÇEKLEŞİR?

Ay Güneş'ten yaklaşık 400 kere daha küçüktür ancak bize Güneş'ten 400 kere daha yakın olduğu için gökyüzünde ikisi de aynı büyüklükte gözükmektedir.

Bir Güneş Tutulması, Ay'ın Güneş ile Dünya arasına girmesi ve bazı özel koşulların sağlanması neticesinde meydana gelir. Tutulmanın olabilmesi için, Ay'ın Yeniay safhasında olması ve yer etrafındaki yörüngesinin düzlemi ile Yer'in Güneş etrafındaki yörünge düzleminin arakesit noktaları doğrultusunun Güneş'in merkezinden geçmesi gerekmektedir. Diğer bir deyişle Güneş, Ay ve Dünya aynı doğrultuda olmalıdır.

Bilindiği üzere bir yıl içerisinde 12 ay vardır. Yani Ay, Dünya etrafında yılda 12 kez dolanır. Dolayısıyla,eğer Ay'ın yörünge düzlemi Dünya'nınkiyle çakışık olsaydı, bir yılda 12 kez Güneş tutulması meydana gelebilirdi. Fakat durum böyle değildir. Ay'ın yörünge düzlemi ile Dünya'nınki arasında yaklaşık 5° 9' lık bir açı vardır. Bu açı nedeniyle Dünya, Ay ve Güneş, Ay'ın Dünya etrafındaki her dolanımında tam olarak aynı doğrultuda bulunmazlar. Böylece her ay bir Güneş tutulması oluşmaz. Nitekim bir yılda en az iki, en çok beş Güneş tutulması meydana gelebilir.

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