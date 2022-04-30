İstanbul Avcılar’da otomobil 2 kişiye çarptı: 1 ölü
Avcılar’da otomobilin çarptığı iki kişiden biri öldü, diğeri yaralandı. Görgü tanıkları otomobilin kırmızı ışıkta çok hızlı geçtiğini ve çarpma nedeniyle iki kişini metrelerce savrulduğunu belirtti.
Üniversite Mahallesi Firuzköy Bulvarı'ndan Esenyurt yönüne giden Oğuzcan Mimaroğlu yönetimindeki 34 BIG 788 plakalı otomobil iddiaya göre yayaya yeşil ışık yandığı sırada yolun karşı tarafına geçmeye çalışan iki kişiye çarptı.
Metrelerce savrulan iki kişiden Şura Kılıç (21) olay yerinde hayatını kaybederken, arkadaşı Beyza Kul ise yaralandı.
Kaza yapan araç yaklaşık 100 metre ileride durdu. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen polis ve sağlık ekipleri Kılıç'ın öldüğünü, Kul'un ise yaralandığını belirledi.
Şura Kılıç'ın cansız bedeni Avcılar Murat Kölük Devlet Hastanesi'ne, Beyza Kul ise Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Araç sürücüsü Mimaroğlu gözaltına alınırken, aynı araçtaki 3 kişi de ifadeleri alınmak üzere polis merkezine sevk edildi.
Görgü tanıkları otomobilin kırmızı ışıkta çok hızlı geçtiğini ve çarpma nedeniyle iki kişini metrelerce savrulduğunu belirtti.
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