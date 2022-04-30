İzmir’de insanlık dışı hareket! 5 köpeği zehirleyerek öldürdüler
İzmir Dikili’de, zehirli sosis verilen biri sahipli, toplamda 5 köpek öldü. Semiha Erdener, içlerinde kendisininki de olan köpekleri zehirleyen şahıs ya da şahıslarla ilgili savcılığa suç duyurusu verdi.
İzmir'in Dikili ilçesinde Semiha Erdener, 27 Nisan sabahı 'Lucky' adlı melez köpeğinin, Cumhuriyet Mahallesi Turan Dursun Caddesi'nde sahil kenarında bulunan bir kafeteryanın önünde, kumsalda zehirlenmiş halde buldu.
Etrafta inceleme yapan Erdener, 4 sokak köpeğinin de aynı şekilde zehirlenerek öldüğünü tespit etti. Erdener, olayı komşularına bildirdi. Erdener ve komşuları köpeklerin ölü bulunduğu bölgede etrafa bırakılmış zehirli sosisler buldu. Erdener, köpekleri zehirleyen şahıs ya da şahısların belirlenip, yakalanması için savcılığa suç duyurusunda bulundu.
"İNSAN NASIL BAŞKA BİR CANA KIYAR?"
Köpeklerin zehirlenmesi nedeniyle gözyaşlarını tutamayan Semiha Erdener, "Sadece benim değil mahalleliyle beslediğimiz 4 sokak köpeğini de zehirleyerek, öldürdüler. İnsan nasıl başka bir cana kıyar? Burada can güvenliği yok. Bir an önce önlem alınmasını istiyoruz" dedi.
"İNSANLARIN BİLE CAN GÜVENLİĞİ YOK"
Aynı yerde daha önce de köpek ölümlerinin yaşandığını belirten Semiha Aynaaslan da, "Daha önce de aynı noktada köpek ölümlerine rastlamıştık. Bu bölgede yaşayan birinin bu katliamı yaptığını düşünüyoruz. Ancak bu civarda herhangi bir güvenlik kamerası olmadığı için elimizde kanıt yok. Burada sadece hayvanların değil, insanların bile can güvenliği yok. Bu bölgeye takılacak bir güvenlik kamerası biraz olsun bu tarz olayların yaşanmasını da engeller" dedi.
Mahallede oturan Zilan Zelal Üzüm de yaşanan köpek ölümleri nedeniyle üzüntülü olduklarını söyledi.
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