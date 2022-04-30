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Yıldız Tilbe Maltepe’de kaza yaptı

YAŞAM DHA
Giriş Tarihi: 30.04.2022 Güncelleme Tarihi: 30.04.2022
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Yıldız Tilbe Maltepe’de kaza yaptı

Ünlü şarkıcı Yıldız Tilbe, İstanbul Maltepe'de kazaya karıştı. Tilbe'nin çarpıştığı motosiklet sürücüsü yaralandı. Kazanın ardından otomobilinden inen Tilbe, motosikletlinin yanından bir an olsun ayrılmadı.

Kaza öğle sularında Maltepe İdealtepe Mahallesi'nde gerçekleşti. Şarkıcı Yıldız Tilbe, aracıyla Büyüktur Yolu sokaktan çıkıp Bağdat Caddesi'ne girdiği esnada, Kadıköy yönüne doğru ilerleyen motosikletliyle çarpıştı.



TİLBE MOTOSİKLETLİNİN YANINA KOŞTU

Kazanın ardından otomobilinden inen Tilbe, yere düşen motosikletlinin yanına koştu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

BİR AN OLSUN YANINDAN AYRILMADI

Yıldız Tilbe motosiklet sürücüsü ambulansa bindirilene kadar yanından ayrılmadı. Kazada hafif şekilde yaralanan motosiklet sürücüsü hastaneye kaldırıldı. Tilbe'nin polis merkezine gidip ifade verdiği öğrenildi.



Kazayı gören Dursun Kaya, "Kadıköy istikametine giden motosiklet, kırmızı ışıkta geçmeye çalışırken araç da dönüyordu. Sürücüyü gördüm kadındı ama kim olduğunu bilmiyordum. Ambulansı aradık. Üzgün bir hali vardı. Yıldız Tilbe olduğunu yine bilmiyordum. Sonradan gördüm Yıldız Tilbe hanım dediler. Yıldız Tilbe de başında gitti. Hatta sonuna kadar da başını kolunun üstünde tuttu." dedi

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