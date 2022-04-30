Arefe Günü 1000 İhlas Suresi okumanın fazileti nedir? İhlas Suresi Arapça okunuşu ve Türkçe anlamı!

Arefe Günü 1000 İhlas Suresi okumanın fazileti nedir? Ramazan ayının yarın son günü. Ramazan'a veda edecek olmanın hüznünü yaşayan vatandaşlar, yarın yani arefe gününün ardından Ramazan Bayramı'nı idrak edecek. Arefe Günü'nün gelmesiyle birlikte bu mübarek günde nasıl ibadet edilmesi gerektiği araştırılıyor. Peki, İhlas Suresi tefsiri nedir? Arefe Günü 1000 İhlas Suresi okumanın fazileti nedir? İşte İhlas Suresi Arapça okunuşu ve Türkçe anlamı...

AREFE GÜNÜ 1000 İHLAS SURESİ OKUMANIN FAZİLETİ

Sevgili peygamberimizin hadis-i şerifinde arefe günü İhlas Suresi okunmasıyla ilgili "Arefe günü Besmele ile bin İhlâs okuyanın günahları affedilir ve duası kabul olur. (Ebu-ş şeyh)" deniyor.