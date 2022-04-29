Rüveyda Kahraman Kayseri’nin Sarıoğlan ilçesinde gönülleri fethetti! Hem kaymakam hem evimizin kızı

İlçelerinde ilk kez bir kaymakamın halkın içinde olmasına sevinen ilçe sakinleri ise Rüveyda Kaymakamı çoktan benimsemiş durumda.

ŞEHİT ANNESİNİN FİDELERİNİ DİKTİ

Şehit ailelerine de ayrı bir önem veren Sarıoğlan Kaymakamı Rüveyda Kahraman, şehit ailelerini de ziyaret ederek ihtiyaçlarının olup olmadığını soruyor.