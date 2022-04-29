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İzmir'de 60 kaçak göçmen kurtarıldı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 29.04.2022
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İzmir’de 60 kaçak göçmen kurtarıldı

Son dakika haberine göre: İzmir'in Seferihisar ve Dikili ilçesinde, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen 60 düzensiz göçmen Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri tarafından kurtarıldı.

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