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Mecidiyeköy-Mahmutbey metro hattında teknik arıza meydana geldi

YAŞAM
Giriş Tarihi: 29.04.2022 Güncelleme Tarihi: 29.04.2022
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Mecidiyeköy-Mahmutbey metro hattında teknik arıza meydana geldi

Son dakika haberine göre: Mecidiyeköy-Mahmutbey metro hattındaki teknik arıza nedeniyle seferler Nurtepe istasyonundan aktarmalı yapılıyor.

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