Son dakika: Ödülünü Başkan Erdoğan’dan almıştı! İmam Hatip Lisesi 3. Sınıf öğrencisi Mustafa Öztürk: Hayatım boyunca o anı unutmam
Son dakika haberi... TRT’nin Kuran okuma yarışmasında birinci olan İmam Hatip Lisesi 3. Sınıf öğrencisi Mustafa Öztürk ödülünü Başkan Erdoğan’dan aldı. Mustafa Öztürk , "Bu anı hayatım boyunca unutmayacağım." ifadelerini kullandı.
TRT tarafından düzenlenen Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması'nın büyük finali, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın ev sahipliğinde gerçekleştirildi.
Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'ndeki finalde, İsmail Uyanık, İlhan Yücel, Esat Tuna, Bilal Yılmaz, Doğan Temiz, Mustafa Öztürk ve Ahmet Can Yıldız yarıştı. Yarışma sonunda 19 yaşındaki Mustafa Öztürk birinci, Ahmet Can Yıldız ikinci, Doğan Temiz üçüncü oldu.
O ANI HAYATIM BOYUNCA UNUTAMAM
Dereceye giren yarışmacılar, hediyelerini Başkan Erdoğan'ın elinden aldı. Samsun'un Çarşamba ilçesinde bulunan Çarşamba İmam Hatip Lisesi (İHL) 3. Sınıf öğrencisi olan Mustafa Öztürk, yaşadığı duyguları Sabah'a anlattı.
Öztürk, ödülünü Başkan Erdoğan'ın verdiğini belirterek, "O anı hayatım boyunca unutamam. Bu anlatılmaz yaşanır. Heyecandan konuşamadım" dedi.
OĞLUM BANA GURURLARIN EN BÜYÜĞÜNÜ YAŞATTI
Babası gibi hafız olan ve Kuran çalışmaları nedeniyle okuluna 2 yıl ara verdiğini belirten Öztürk, İHL'deki eğitimine kaldığı yerden devam edeceğini belirtip, ileride ilahiyatçı olmayı hedeflediğini söyledi.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- e-Devlet askerlik yerleri sorgulama ekranı! 2022 Mayıs celbi askerlik sınıflandırma sonuçları nereden öğrenilir? Sevk tarihleri...
- Emekli Sandığı bayram ikramiyesi ne zaman ödenecek? Emekli Sandığı bayram ikramiyesi yattı mı?
- Whatsapp çöktü mü son dakika, neden açılmıyor? 28 Nisan Whatsapp ne zaman düzelecek? Whatsapp bağlantınız güncelleniyor sorunu...
- Euroleague Final Four ne zaman? Final Four tarihi belli mi? Anadolu Efes, Real Madrid...
- Asgari ücrete ara zam gelecek mi, var mı? Temmuz ayında asgari ücrete zam olacak mı 2022? Son açıklamalar...
- TOKİ İstanbul başvuruları başladı mı, ne zaman? TOKİ İstanbul ucuz konut başvuruları ne zaman başlayacak?
- 9 günlük tatil var mı, ne zaman başlayacak? Okullarda 9 günlük tatil olacak mı? MEB SON AÇIKLAMALAR...
- Öğretmen ataması ne zaman yapılacak 2022? Öğretmen atama takvimi açıklandı mı?
- Erken emeklilik imkanı! 10 çalışma kâfi, yaş şartı gerekmiyor! SSK'lı olarak çalışanlara ise...
- Arefe günü otoyol ve köprüler ücretsiz olacak mı? Köprü ve otoyollar ne zaman ücretsiz olacak? Uygulama başlama tarihi...
- Nisan ayı enflasyon oranı açıklandı mı? Merkez Bankası Nisan ayı enflasyon beklentisi nedir? TUİK, TEFE ve TÜFE açıklaması...
- Bayramda açık görüş var mı, yapılacak mı? Ramazan Bayramı'nda cezaevlerinde açık görüş olacak mı? Adalet Bakanlığı...