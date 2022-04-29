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Dertleri en çok izlenen haber kanalı A Haber hazımsızlığı! Gerçek yerine yalanla saldırdılar

YAŞAM
Giriş Tarihi: 29.04.2022 Güncelleme Tarihi: 29.04.2022
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Dertleri en çok izlenen haber kanalı A Haber hazımsızlığı! Gerçek yerine yalanla saldırdılar

Sosyal medyada hem A Haber hem de deneyimli muhabir Murat Dada motosiklet fuarı haberinden kırpılan bir görüntü üzerinden hunharca linç ediliyor. Kırpılmış görüntü üzerinde “A Haber muhabiri rezil oldu” diye yaygara koparıyorlar. Güya muhabiri bozduğu söylenen Eylem Onler’in “Arkadaşlar bu videodaki olaylar Murat’ın fikriyle oluşturduğumuz bir kurgu. Biz çekerken güldük, eğlendik” diye paylaşım yapmasına rağmen linç devam ediyor. Bazıları gerçeği değil, yalanı seviyor. Günaydın köşe yazarı Mevlüt Tezel bugünkü yazısında Murat Dada’yı kaleme aldı. İşte o yazı…

Son birkaç gündür sosyal medyada hem A Haber hem de deneyimli muhabir Murat Dada, motosiklet fuarı haberinden kırpılan bir görüntü üzerinden hunharca linç ediliyor.

Görüntülerde Murat Dada, motosikletleri tanıtıyor ama stand görevlisi Eylem Onler, onun her lafını bölüp bozuyor.

Muhabir, "Bu motosiklet minyatür" diyor, kız "Hayır minyatür değil" diyor. Muhabir öbür motosiklete geçiyor, "Bu motosiklet amatörler için" diyor, kız "Hayır profesyoneller için" deyip yine bozuyor.

Ve bu kırpılmış görüntü üzerinde "A Haber muhabiri rezil oldu", "Oh içimin yağları eridi", "İyi oldu A Haber'e" gibi yorumlar yazılıyor.

Oysa o kesilip biçilen 10-15 saniyelik kısımda bile muhabirin kızla anlaşıp eğlenceli, ilginç bir sunum yaptığı anlaşılıyor. Haberin tamamını izlediğinizde de Murat Dada'nın gerçekten keyifli bir haber hazırladığı görülüyor.

Güya muhabiri bozduğu söylenen Eylem Onler de sosyal medya hesabından "Arkadaşlar bu videodaki olaylar Murat'ın fikriyle oluşturduğumuz bir kurgu. Biz çekerken güldük, eğlendik" diye paylaşım yaptı.

GERÇEK YERİNE YALAN!
Yani A Haber, kendisinin yaptığı mizah yüzünden linç edildi iyi mi? Bazı haber siteleri bile bile bu linçe ortak oldular "10 sözünden 9'u yalan A Haber'i düzelten kadın" diye yalan haber yaptılar.

A Haber, yürütülen linç için hukuki süreç başlattı. Olayın mizahi bir sunum olduğunun ortaya çıkmasına rağmen hâlâ muhabir ve A Haber'in linç ediliyor olması aslında haberi, insanların gerçek yerine yalanı tercih ettiğini belgeleyen müthiş bir sosyal deneye dönüştürdü.

Sanılanın aksine kutuplaşmadan rahatsız olan muhalif kesim yanlış bilgi üzerinden linç etmeyi daha çok seviyor.

Ama unuttukları bir şey var; A Haber'in sokaktaki vatandaş üzerinde büyük bir etkisi var. A Haber'le sürekli dalga geçen kesim, aslında bu kanalın neden en çok izlenen haber kanalı olduğu sorusuna yanıt aramalı!

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