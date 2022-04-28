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TEM'e kaza! Su tahliye kanalına düştü

YAŞAM
Giriş Tarihi: 28.04.2022
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TEM’e kaza! Su tahliye kanalına düştü

TEM Otoyolu'nda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, bariyerlere çarptıktan sonra su tahliye kanalına düştü. Otomobilde maddi hasar oluşurken, sürücü otomobili terk ederek otoyol kenarında bırak gitti.

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