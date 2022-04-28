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Son dakika: Diyanet İşleri Başkanlığı duyurdu: İşte il il bayram namazı saatleri

YAŞAM
Giriş Tarihi: 28.04.2022
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Son dakika: Diyanet İşleri Başkanlığı duyurdu: İşte il il bayram namazı saatleri

Son dakika haberi... Diyanet İşleri Başkanlığı, illere göre bayram namazı saatlerini duyurdu. Ramazan Bayramı namazı Ankara'da 06.20, İstanbul'da 06.34, İzmir'de 06.45, Çanakkale'de 06.46, Iğdır'da 05.35'te kılınacak.

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