28 Nisan 2022, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri Bodrum'da içme suyu isale hattı patladı: Cadde ve sokaklar göle döndü

Bodrum'da içme suyu isale hattı patladı: Cadde ve sokaklar göle döndü

YAŞAM
Giriş Tarihi: 28.04.2022
ABONE OL
Bodrum’da içme suyu isale hattı patladı: Cadde ve sokaklar göle döndü

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, içme suyu isale hattındaki patlama nedeniyle bazı iş yerlerini su bastı. Duruma tepki gösteren mahalle sakinleri, daha önce de aynı yerde patlamaların olduğunu belirterek, sorunun çözülmesini istedi.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA