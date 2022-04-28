Cuma hutbesi 29 Nisan 2022: Diyanet bu haftaki Cuma hutbesi konusu nedir? Arapça ve Türkçe tam metni!

29 Nisan Cuma hutbesi, günün en çok aranılanları arasında yer alıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından hazırlanan Cuma hutbesinin bu haftaki konusu belli oldu. 29 Nisan Cuma hutbesinde, "Rabbimizin bize tertemiz emanet ettiği fıtratımızı koruyan her söz ve davranış helaldir. Bu fıtratı bozan, iffet, onur ve haysiyetimizi zedeleyen her şey ise haramdır." denildi. Peki, bu haftaki Cuma hutbesi konusu nedir? İşte 29 Nisan 2022 Cuma hutbesi...

DİYANET CUMA HUTBESİ (29 NİSAN)

"HAYATI HELAL KILABİLMEK"

Muhterem Müslümanlar!

Okuduğum ayet-i kerimede Yüce Rabbimiz şöyle buyuruyor: "Ey iman edenler! Allah'ın size helal kıldığı iyi ve güzel şeyleri haram saymayın, sınırı da aşmayın. Allah sınırı aşanları sevmez."

Okuduğum hadis-i şerifte Peygamber Efendimiz (s.a.s) şöyle buyuruyor: "Helal de bellidir, haram da bellidir. İkisinin arasında birtakım şüpheli hususlar vardır ki insanların çoğu bunları bilmezler. Kim şüpheli şeylerden sakınırsa, dinini ve haysiyetini korumuş olur. Kim de şüpheli şeylere düşerse, harama düşmüş olur..."