1 milyar TL’lik kripto para vurgunu davasında Turcoin’in kurucusu Sadun Kaya’dan flaş açıklama! Kaçma planı yapan kim?

BENİM TEK MÜŞRETİM VARDI O DA SADUN'DU

Suçlamaları kabul etmeyen Muhammed Satıroğlu, "Sadun Kaya her duruşmada çeşitli iftiralarda bulunmaktadır, artık kendisine hiçbir şey demiyorum. 2017 yılında Sadun Kaya'nın bana attığı mailler yanımda mevcuttur. Bu maillerde Sadun bana ortaklık teklif ediyor, ayrıca HİPPER A.Ş.'nin Sadun Kaya tarafından açıldığına dair bana attığı mailler de var. HİPPER A.Ş.'nin yetkilisi benim, ancak yazılımın tüm kodları Sadun Kaya'nın da kontrolündeydi. Benim tek müşterim vardı o da Sadun'du. Web sitesinin yazılımını yapıp kendisine teslim ettim. Tesisler de Sadun Kaya'ya aittir" dedi.