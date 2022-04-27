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Fatih’te sokak ortası cinayet! O anlar kamerada

YAŞAM İHA
Giriş Tarihi: 27.04.2022 Güncelleme Tarihi: 27.04.2022
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Fatih’te sokak ortası cinayet! O anlar kamerada

İstanbul’un Fatih ilçesinde yabancı uyruklu iki kişi arasında çıkan bıçaklı kavga sonucunda boynundan yaralanan 1 şahıs yaşamını yitirdi. O anlar bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Kan donduran olay, Cumartesi günü Fatih ilçesi İskenderpaşa Mahallesi'nde saat 20.00 sularında gerçekleşti. İddialara göre, yabancı uyruklu iki şahıs arasında bilinmeyen sebeple tartışma çıktı. Taraflardan biri cadde üzerinde aracıyla seyir halindeyken öteki aracın peşinden koştu. Aracın kapısını açan katil zanlısı, şoföre saldırmaya başladı. Otomobildeki öteki şahısların da araya girmesinin akabinde katil zanlısı belinden bıçağını çıkardı. Sürücüyü bıçakla boynundan yaralayan katil zanlısı olay yerinden uzaklaştı.

EMNİYET GÜÇLERİ ZANLIYI HER YERDE ARIYOR

Aldığı bıçak darbesiyle kan kaybeden adam arkadaşları tarafından hastaneye götürüldü. Yaralı adam yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olay yerinde incelemelerini yapan polis ekipleri katil zanlısını yakalamak için çalışma başlattı.

O ANLAR KAMERADA

Cinayet anı bir iş yerinin güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde, katil zanlısının otomobilin peşinden koştuğu görülüyor. Aracından inen adamı bıçaklayan şüpheli olay yerinden uzaklaşıyor. Yaralı adam arkadaşları tarafından hastaneye götürülüyor.

"ADAM HASTANEYE YETİŞEMEDEN ÖLDÜ"

Yaşananları anlatan esnaf Mehmet Çarıkçı, "2-3 gün önceydi. Bir tane uzun boylu adam geldi. Yaşlı adamı bıçakladı. Boynundan bıçaklamış. Ölen de Iraklı. Vuran da Iraklı. Adam arabada öldü. Hastaneye yetişmedi" dedi.

"ÇOK KAN KAYBEDİYORDU"

Olayın iftar vakti yaşandığını ifade eden esnaf Erkan Başer, "Müşteriler vardı. Kalabalıktı. En son fark ettiğimde olay yaşanmıştı. Kalbinin üst kısmından bıçaklanmıştı. Adam ayakta gezip duruyordu. En son alıp götürdüler. Kanayan yerini tutuyordu. İnsanlar bağırdı. 'Ambulans çağırın' diye. Çok kan kaybediyordu" dedi.

Fatih’te sokak ortası cinayet! FATİH'TE SOKAK ORTASI CİNAYET!

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