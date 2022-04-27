Fatih’te sokak ortası cinayet! O anlar kamerada

"ÇOK KAN KAYBEDİYORDU"

Olayın iftar vakti yaşandığını ifade eden esnaf Erkan Başer, "Müşteriler vardı. Kalabalıktı. En son fark ettiğimde olay yaşanmıştı. Kalbinin üst kısmından bıçaklanmıştı. Adam ayakta gezip duruyordu. En son alıp götürdüler. Kanayan yerini tutuyordu. İnsanlar bağırdı. 'Ambulans çağırın' diye. Çok kan kaybediyordu" dedi.