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Günlerdir aranan genç kızın cesedi yol kenarında öyle bir halde bulundu ki... Her satırı tüyler ürpetti

YAŞAM
Giriş Tarihi: 27.04.2022 Güncelleme Tarihi: 27.04.2022
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Günlerdir aranan genç kızın cesedi yol kenarında öyle bir halde bulundu ki... Her satırı tüyler ürpetti

Brezilya'nın batı kesimindeki Brasnorte bölgesinde yaşamını sürdüren 21 yaşındaki Ellen Nascimento da Silva adlı genç bir kız 19 Nisan'da ortadan kayboldu. Arkadaşını görmek için aile evinden çıkan Silva’ya 8 gündür ulaşılamıyordu. Genç kızın cesedi günler sonra bir köy yolunda elleri bağlanmış olarak bulundu. Silva’nın bedeninin pek çok noktasında kurşun izleri görüldü.

Brezilya'nın batı kesimindeki Brasnorte bölgesinde yaşamını sürdüren 21 yaşındaki Ellen Nascimento da Silva, 19 Nisan'da arkadaşıyla görüşmek için yanına sadece cep telefonunu alarak evden çıktı.

Annesinin tatil için bavul hazırladığını belirttiği Silva'ya 8 gün boyunca ulaşılamadı. Kızlarına ulaşamayan ailenin durumu polise ihbar üzerine çalışmalar başlatıldı.

Cesedin bulunduğu yerin yakınlarındaki bir çiftlikte yaşadığını ifade eden bir traktör sürücüsü elleri bağlı cesedi fark ederek polise haber verdi. Adli tıp incelemesinin ardından cesedin Silva'ya ait olduğu belirlendi. Silva'nın vücudunun birçok yerinde kurşun izlerine rastlandı.

KASABAYI ŞOKE EDEN CİNAYET

Olay, polisin suçu araştırdığı yaklaşık 20.000 kişiye ev sahipliği yapan küçük Brasnorte kasabasını şoke etti. Yetkililer, cinayetin nedeninin hala bilinmediğini söyledi. Şu ana kadar olayla ilgili herhangi bir şüpheli tespit edilmedi veya tutuklanmadı.

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