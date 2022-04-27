Günlerdir aranan genç kızın cesedi yol kenarında öyle bir halde bulundu ki... Her satırı tüyler ürpetti

KASABAYI ŞOKE EDEN CİNAYET

Olay, polisin suçu araştırdığı yaklaşık 20.000 kişiye ev sahipliği yapan küçük Brasnorte kasabasını şoke etti. Yetkililer, cinayetin nedeninin hala bilinmediğini söyledi. Şu ana kadar olayla ilgili herhangi bir şüpheli tespit edilmedi veya tutuklanmadı.