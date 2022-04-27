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Evlilik fikrinden vazgeçiremediği kızını öldüren babaya 9 yıl sonra müebbet hapis cezası

İHA
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Giriş: 27.04.2022 15:30
Kastamonu’da 17 yaşındayken evlenmek isteyen kızını öldürdüğü iddiasıyla 9 senedir yargılanan babanın cezası belli oldu. Babanın ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezasına çarptırılması istendi. 9 senedir tutuksuz yargılanan baba, Cumhuriyet Savcısının mütalaasının akabinde mahkeme salonunda tutuklanarak hapishaneye gönderildi.
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