Son dakika: YDS sonuçları sorgulama ekranı: ÖSYM 2022/1 Yabancı Dil Sınavı sonuçları nereden öğrenilir?
Son dakika... YDS sonuçları için heyecanlı bekleyiş sona erdi. ÖSYM tarafından 10 Nisan'da gerçekleştirilen 2022 YDS/1 sınavının sonuçları bugün erişime açıldı. ÖSYM tarafından müjdeli haberin duyurulmasının ardından sınav sonuçlarının nereden öğrenileceği araştırılmaya başlandı. Peki, YDS sınav sonuçları sorgulama nasıl yapılır? İşte YDS sonuç sorgulama ekranı...
YDS sınav sonuçları sorgulama nasıl yapılır? Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 10 Nisan'dan gerçekleştirilen 2022-Yabancı Dil Sınavı'nın (YDS 2022/1 İngilizce) sonuçları açıklandı. Peki, YDS sınav sonuçları sorgulama nasıl yapılır? İşte YDS sonuç sorgulama ekranı...
YDS SONUÇLARI NEREDEN ÖĞRENİLİR?
10 Nisan 2022 tarihinde yapılan Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı'nın (2022-YDS/1) sonuçları açıklandı. Adaylar, sınav sonuçlarına ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik Numaraları ve aday şifreleri ile ulaşabilecekler.
YDS PUAN HESAPLAMA NASIL YAPILIR?
Çoktan seçmeli sorulardan oluşan testlerin uygulandığı sınavların cevap kâğıtları, ÖSYM'de optik okuyucu ile okunacak ve bilgisayar ortamında değerlendirilecektir. Değerlendirme sırasında yalnız doğru cevaplar dikkate alınacak, yanlış cevaplar dikkate alınmayacaktır.
Yabancı dil seviyesi tüm adaylar için geçerli olmak üzere 100 tam puan üzerinden,
90 – 100 arasındaki puanlar (A) seviyesi,
80 – 89 arasındaki puanlar (B) seviyesi,
70 – 79 arasındaki puanlar (C) seviyesi,
60 – 69 arasındaki puanlar (D) seviyesi,
50 – 59 arasındaki puanlar (E) seviyesi
olarak kabul edilir. Bu seviyelerden hangilerine ne miktarda tazminat ödeneceği ilgili mevzuata göre tespit edilecektir.
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