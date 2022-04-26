26 Nisan 2022, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri Son dakika: YDS sonuçları sorgulama ekranı: ÖSYM 2022/1 Yabancı Dil Sınavı sonuçları nereden öğrenilir?

Son dakika: YDS sonuçları sorgulama ekranı: ÖSYM 2022/1 Yabancı Dil Sınavı sonuçları nereden öğrenilir?

YAŞAM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 26.04.2022 Güncelleme Tarihi: 26.04.2022
ABONE OL
Son dakika: YDS sonuçları sorgulama ekranı: ÖSYM 2022/1 Yabancı Dil Sınavı sonuçları nereden öğrenilir?

Son dakika... YDS sonuçları için heyecanlı bekleyiş sona erdi. ÖSYM tarafından 10 Nisan'da gerçekleştirilen 2022 YDS/1 sınavının sonuçları bugün erişime açıldı. ÖSYM tarafından müjdeli haberin duyurulmasının ardından sınav sonuçlarının nereden öğrenileceği araştırılmaya başlandı. Peki, YDS sınav sonuçları sorgulama nasıl yapılır? İşte YDS sonuç sorgulama ekranı...

YDS sınav sonuçları sorgulama nasıl yapılır? Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 10 Nisan'dan gerçekleştirilen 2022-Yabancı Dil Sınavı'nın (YDS 2022/1 İngilizce) sonuçları açıklandı. Peki, YDS sınav sonuçları sorgulama nasıl yapılır? İşte YDS sonuç sorgulama ekranı...

YDS SONUÇLARI NEREDEN ÖĞRENİLİR?

10 Nisan 2022 tarihinde yapılan Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı'nın (2022-YDS/1) sonuçları açıklandı. Adaylar, sınav sonuçlarına ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik Numaraları ve aday şifreleri ile ulaşabilecekler.

YDS SONUÇLARI SORGULAMAK İÇİN TIKLAYIN

YDS PUAN HESAPLAMA NASIL YAPILIR?

Çoktan seçmeli sorulardan oluşan testlerin uygulandığı sınavların cevap kâğıtları, ÖSYM'de optik okuyucu ile okunacak ve bilgisayar ortamında değerlendirilecektir. Değerlendirme sırasında yalnız doğru cevaplar dikkate alınacak, yanlış cevaplar dikkate alınmayacaktır.

Sınavdan sonra ÖSYM Başkanlığı veya yargı mercileri tarafından iptaline karar verilen sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soruların puan değerinin yeniden saptanması suretiyle puanlama yapılacaktır.

Sınavdan sonra ÖSYM Başkanlığı tarafından cevabının değişmesi gerektiği tespit edilen sorular olması durumunda, bu doğrultuda güncellenen cevap anahtarı esas alınmak suretiyle puanlama yapılacaktır.

Adayların doğru cevap sayıları toplanarak 100 üzerinden YDS puanları hesaplanacaktır. Test hazırlanmayan dillerde çeviriler, ÖSYM'de kurulacak olan jüriler tarafından değerlendirilir. Bu değerlendirme 100 tam puan üzerinden yapılır.

Yabancı dil seviyesi tüm adaylar için geçerli olmak üzere 100 tam puan üzerinden,

90 – 100 arasındaki puanlar (A) seviyesi,
80 – 89 arasındaki puanlar (B) seviyesi,
70 – 79 arasındaki puanlar (C) seviyesi,
60 – 69 arasındaki puanlar (D) seviyesi,
50 – 59 arasındaki puanlar (E) seviyesi

olarak kabul edilir. Bu seviyelerden hangilerine ne miktarda tazminat ödeneceği ilgili mevzuata göre tespit edilecektir.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA