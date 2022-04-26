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Adana'da kaçakçılıkla mücadele: 2 milyon 800 bin makaron ele geçirildi

YAŞAM
Giriş Tarihi: 26.04.2022
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Adana’da kaçakçılıkla mücadele: 2 milyon 800 bin makaron ele geçirildi

Son dakika haberi... Adana'da, gümrük kaçağı 2 milyon 800 bin makaron (filtreli sigara kağıdı) ve 660 paket sigara ele geçirildi. Şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Ceyhan ilçesi Mustafabeyli ve Pozantı ilçesi Eskikonacık mahallelerinde denetim gerçekleştirdi.

Ekipler, denetimler sırasında şüphelendikleri araçları durdurarak arama yaptı.

Aramalarda, gümrük kaçağı 2 milyon 800 bin makaron ve 660 paket sigara ele geçirildi.

Şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.

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