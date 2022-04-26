Mersin’de tarım işçilerini taşıyan minibüs sürüye çarptı! 15 küçükbaş hayvan telef oldu

Edinilen bilgiye, Eski Ankara yolu Aladağ Mahallesi yol ayrımında H.D. hakimiyetindeki 42 EUD 31 plakalı tarım işçilerini taşıyan minibüs seyir halindeyken birden karşısına çıkan küçükbaş hayvanlarla karşı karşılaştı. 15 HAYVAN TELEF OLDU Şoför H.D. fren yapmak istese de hayvanların arasına dalmak zorunda kaldı. Kazada Dede Dinç'e ait 15 küçükbaş hayvan telef oldu. Kaza sonrası olay yerine jandarma ekipleri sevk edildi. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor. A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN