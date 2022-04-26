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Mersin’de tarım işçilerini taşıyan minibüs sürüye çarptı! 15 küçükbaş hayvan telef oldu

YAŞAM İHA
Giriş Tarihi: 26.04.2022 Güncelleme Tarihi: 26.04.2022
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Mersin’de tarım işçilerini taşıyan minibüs sürüye çarptı! 15 küçükbaş hayvan telef oldu

Mersin Tarsus’ta içinde tarım işçilerini olduğu minibüsün yoldan geçen sürüye çarpması sebebiyle 15 küçükbaş hayvan telef oldu. Kazaya ilişkin soruşturma devam ediyor.

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