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Öz babasını 13 yerinden bıçaklayarak öldürdü: Bize çok çektirdi

YAŞAM Sabah
Giriş Tarihi: 26.04.2022 Güncelleme Tarihi: 26.04.2022
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Öz babasını 13 yerinden bıçaklayarak öldürdü: Bize çok çektirdi

İstanbul’un Küçükçekmece ilçesinde elektrikçilik yapan 44 yaşındaki Rüstem Dulkadir, 20 yaşındaki öz oğlu Harun Dulkadir tarafından iş yerinde 13 ayrı yerinden bıçaklanarak öldürüldü. Konuya ilişkin operasyon başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri olaydan önce yüzünde maske ile dükkan önünde bir müddet bekleyen ve Rüstem Dulkadir'i katleden öz oğlunu bina girişindeki kan izlerini izleyerek buldu. Cinayetten iki saat sonra yakalanan zanlı karakolda verdiği ifadesinde, " Anneme ve kardeşlerime çok sıkıntı yaşatıyordu. Bu meseleyi konuşmak için yanına gittim. Bana küfür edip vurmaya çalıştı bende bıçağı rastgele salladım" dedi.

Küçükçekmece Kemalpaşa Mahallesi Emek Sokak üzerinde bir elektrikçi dükkanı önünde 25 Nisan gecesi saat 00:30 sularında gerçekleşen olay iddialara göre şu şekilde yaşandı. Dükkan önünde 2 kişinin kavga ettiğini ve birinin yaralanıp yere düştüğünü gören mahalle sakinleri hemen durumu polis ve sağlık ekiplerine ihbar etti. Olay yerine gelen sağlık ekipleri 44 yaşındaki Rüstem Dulkadir'in hayatını kaybettiğini tespit etti. Konuya ilişkin çalışma başlatan Cinayet Masası ekipleri olay yeri ve etrafındaki kamera görüntülerini inceledi. Yapılan incelemeler sonucunda dükkanın önüne motosikletli ve tanınmamak için yüzünde büyük maske takılı bir kişinin geldiğini gördü.

ÖZ BABASINI 13 YERİNDEN BIÇAKLANDI

İddiaya göre şüpheli şahıs motorla gelip Rüstem Dulkadir'in dükkana gelmesini bekledi. Ardından içeri gitti ikili arasında kavga çıktı. Çıkan kavgada şüpheli Dulkadir'i 13 yerinden bıçaklayıp kaçtı. Bu görüntülerin ardından çalışmalarını derinleştiren Cinayet Masası ekipleri, 3 adet aile içi şiddet konusundan kaydı olan Rüstem Dulkadir'in yakınlarını takibe aldı.

KANLI BIÇAĞI MOTORUN ARKASINA SAKLADI

Şüphelinin 3 çocuğu ve karısının evine giden Cinayet Masası ekipleri bina girişinde kan lekelerini görünce şüpheler en büyük oğlu Harun Dulkadir üzerine yoğunlaştı. Cinayet Masası ekipleri olaydan yaklaşık 2 saat geçmeden tanınmamak için maske takan ve hiç bir şey olmamış gibi babasını öldürüp evine dönen şüpheliyi olayda kullandığı ve motorunun kasasına kanlı halde sakladığı bıçak ile birlikte gözaltına aldı.

"BANA VURMAYA ÇALIŞTI KÜFÜRLER ETTİ"

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliğine getirilen şüpheli ifadesinde; "Babam anneme ve bize çok sıkıntı yarattı. Zaman zaman annemi de dövüyordu. Akşam yanına bu meseleleri konuşmak için gittim. Bana vurmaya çalıştı küfürler etti. Bende engel olmak için bıçağı rastgele salladım" dediği öne sürüldü. Asayiş Şube Müdürlüğünde işlemleri tamamlanan şüpheli adliyeye sevk edildi.

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