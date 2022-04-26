Öz babasını 13 yerinden bıçaklayarak öldürdü: Bize çok çektirdi

Küçükçekmece Kemalpaşa Mahallesi Emek Sokak üzerinde bir elektrikçi dükkanı önünde 25 Nisan gecesi saat 00:30 sularında gerçekleşen olay iddialara göre şu şekilde yaşandı. Dükkan önünde 2 kişinin kavga ettiğini ve birinin yaralanıp yere düştüğünü gören mahalle sakinleri hemen durumu polis ve sağlık ekiplerine ihbar etti. Olay yerine gelen sağlık ekipleri 44 yaşındaki Rüstem Dulkadir'in hayatını kaybettiğini tespit etti. Konuya ilişkin çalışma başlatan Cinayet Masası ekipleri olay yeri ve etrafındaki kamera görüntülerini inceledi. Yapılan incelemeler sonucunda dükkanın önüne motosikletli ve tanınmamak için yüzünde büyük maske takılı bir kişinin geldiğini gördü.