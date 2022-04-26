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Esenyur’ta çevirmeye takılan sürücü polise tehditler yağdırdı: Seni aldıracağım

YAŞAM İHA
Giriş Tarihi: 26.04.2022 Güncelleme Tarihi: 26.04.2022
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Esenyur’ta çevirmeye takılan sürücü polise tehditler yağdırdı: Seni aldıracağım

İstanbul’un Esenyurt ilçesinde trafik uygulamasında telefonla konuşuyor diye durdurulup ceza verilen sürücü çılgına döndü. Trafik polisi ile tartışan şoför, “Seni aldıracağım, üniformanı çıkar teke tek çıkalım” ifadeleriyle tehditler savurdu. Gözü dönen şahsa hem polise mukavemetten hem de araç sürerken telefonla konuşmaktan cezai işlem yapıldı.

Olay, geçen pazar günü İstanbul'un Esenyurt ilçesi Piri Reis Mahallesi Nazım Hikmet Bulvarında gerçekleşti. İddiaya göre, Özkan Tok adlı şoför, otomobil kullanırken telefonla konuştuğu sırada emniyet güçlerine yakalandı. Cezai işlem yapılmak üzere durdurulan Tok ile trafik polisi arasında tartışma çıktı.

"ÇIKAR ÜNİFORMAYI TEKE TEK ÇIKALIM SENİ ALDIRACAĞIM"

Ceza işlemleri yapıldığı esnada polis ile tartışmaya giren Tok, polis memuru ile kavga etmeye başladı. Hamile eşinin yanında boğazına sarıldığını iddia eden Tok, etrafa tehditler savurmaya başladı.

Polis memuruna, "Sana saygım yok üzerindeki üniformaya saygım var. Çıkar üniformayı teke tek çıkalım. Seni aldıracağım" diyerek ortalığı birbirine kattı.

Polis memuru ile birbirine giren Tok'u çevredeki vatandaşlar ve diğer polisler güçlükle durdurabildi. Özkan Tok'a araçla giderken telefonla konuşmak ve polise mukavemetten işlem yapıldı.

Polise tehdit anları kamerada POLİSE TEHDİT ANLARI KAMERADA

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