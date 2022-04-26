Esenyur’ta çevirmeye takılan sürücü polise tehditler yağdırdı: Seni aldıracağım

Polis memuru ile birbirine giren Tok'u çevredeki vatandaşlar ve diğer polisler güçlükle durdurabildi. Özkan Tok'a araçla giderken telefonla konuşmak ve polise mukavemetten işlem yapıldı.

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