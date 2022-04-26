Emine Erdoğan evde yaşlı ve engelli birey bakımı yapan ailelere övgüler yağdırdı: Onlar omuzlarında yük değil sevgi taşıyor

GERÇEK HAYATIN SÜPER KAHRAMANLARI

Emine Erdoğan, şöyle dedi: "Onlar omuzlarında yük değil, sevgi taşıyor. Bir insan için ne büyük şanstır; fedakâr bir seveninin olması, onu koruyup gözetmesi. Gerçek hayatın süper kahramanlarıyla, hasta, engelli veya yaşlı sevdiklerinin evde bakımlarını üstlenen vatandaşlarımızla iftar soframızı paylaştık."

MADDİ VE MANEVİ DESTEKLENİYOR

Hasta ve yaşlı vatandaşlara şifa dileyen Emine Erdoğan, "Hükümetimiz evde bakım görevini üstlenen ailelerimizi maddi, manevi her anlamda hizmetleriyle desteklemeye devam ediyor. Toplum için örnek teşkil eden vatandaşlarımıza gönülden teşekkür ediyor, hasta, yaşlı ve engelli yakınlarına şifa diliyorum."