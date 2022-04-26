Esenyur’ta polis çevirmesine takılan vatandaş deliye döndü: Seni aldıracağım üniformanı çıkar

İstanbul’un Esenyurt ilçesinde trafik uygulamasında telefonla konuşuyor diye durdurulup ceza verilen sürücü çılgına döndü. Trafik polisi ile tartışan şoför, “Seni aldıracağım, üniformanı çıkar teke tek çıkalım” ifadeleriyle tehditler savurdu. Gözü dönen şahsa hem polise mukavemetten hem de araç sürerken telefonla konuşmaktan cezai işlem yapıldı.

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