26 Nisan 2022, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları Esenyur’ta polis çevirmesine takılan vatandaş deliye döndü: Seni aldıracağım üniformanı çıkar

Esenyur’ta polis çevirmesine takılan vatandaş deliye döndü: Seni aldıracağım üniformanı çıkar

İHA
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 26.04.2022 16:12
İstanbul’un Esenyurt ilçesinde trafik uygulamasında telefonla konuşuyor diye durdurulup ceza verilen sürücü çılgına döndü. Trafik polisi ile tartışan şoför, “Seni aldıracağım, üniformanı çıkar teke tek çıkalım” ifadeleriyle tehditler savurdu. Gözü dönen şahsa hem polise mukavemetten hem de araç sürerken telefonla konuşmaktan cezai işlem yapıldı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Emniyetin kahraman pilotları A Haber’de
Emniyetin kahraman pilotları A Haber'de
Eşyaları yandı: Ev sahibini düşündü
Eşyaları yandı: Ev sahibini düşündü
Bayındır Deresi’nde kirlilik had safhaya ulaştı!
Bayındır Deresi'nde kirlilik had safhaya ulaştı!
Polise tehdit anları kamerada
Polise tehdit anları kamerada
Akıllı telefon bağımlılığında büyü artış
Akıllı telefon bağımlılığında büyü artış
Babasını bıçaklayarak öldürdü!
Babasını bıçaklayarak öldürdü!
Denizli’nin tescilli lezzeti: Tandır kebabı
Denizli'nin tescilli lezzeti: Tandır kebabı
Budamak için çıktığı ağaçta öldü
Budamak için çıktığı ağaçta öldü
Eski Ramazanlar Yeşilyurt’ta yaşatılıyor
Eski Ramazanlar Yeşilyurt’ta yaşatılıyor
Magirus minibüs için 300 bin TL harcadı
Magirus minibüs için 300 bin TL harcadı
Kadını tekme tokat döverek yerde sürükledi!
Kadını tekme tokat döverek yerde sürükledi!
Uçağın düşme anlarına ait yeni görüntüler ortaya çıktı
Uçağın düşme anlarına ait yeni görüntüler ortaya çıktı
Daha Fazla Video Göster