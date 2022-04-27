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M1A Yenikapı-Atatürk Havalimanı metro hattında teknik arıza! Metronun duracağı istasyonlar değişti

YAŞAM
Giriş Tarihi: 27.04.2022 Güncelleme Tarihi: 27.04.2022
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M1A Yenikapı-Atatürk Havalimanı metro hattında teknik arıza! Metronun duracağı istasyonlar değişti

Metro İstanbul'un sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, M1A Yenikapı-Atatürk Havalimanı metro hattında yaşanan arıza nedeniyle seferlerin güzergahlarında değişiklik olduğu açıklandı. İşte detaylar...

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